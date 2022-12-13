外媒報導，帶動11月美國電子遊戲硬體市場大幅成長最大的功臣是索尼遊戲機，再度印證PlayStation 5（PS5）供應鏈持續改善。

根據市場調查公司NPD Group所做的調查，在索尼遊戲機熱賣帶動下，11月美國遊戲硬體銷售額大幅成長45%，達到13億美元。

相較之下，美國11月電子遊戲軟體銷售額下滑5%，至47億美元。動視暴雪發行的第一人稱射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）則蟬聯全美最受歡迎的遊戲。

電玩配件銷售額年增10%，為2.9億美元。11月美國含硬體、軟體和配件在內的整體電子遊戲銷售額年增3%，達到63億美元。

NPD分析師Mat Piscatella表示，美國遊戲硬體市場11月銷售強勁，主要是因為PS5的銷量較去年同期大幅成長。就銷售量和美元銷售額來看，PS5都是美國11月最暢銷的遊戲硬體，任天堂Switch則排名第二。

回到索尼的故鄉日本，現在消費者從零售商購買此款熱門遊戲機的「先決條件」已經減少，日本市場調查公司Famitsu也表示PS5的銷量已經回升。

索尼曾在11月初時表示，與新冠疫情相關的晶片緊缺和物流問題已經獲得解決，PS5遊戲機的供應短缺正在緩解。財務長Hiroki Totoki在最近的財報電話會議上表示，索尼將加快產品組裝速度，，將在年底的節日購物季來臨前生產更多產品。