美國眾議院議長裴洛西2022年8月訪台後，中國解放軍隨即舉行環台軍演，中共軍機飛越台灣海峽中線多達300架次，破歷史紀錄。在這場台海衝突中，背後有3股勢力暗潮激盪，其一是來自美國對中國的壓制，其二是中國迫切對台實施統一的壓力，其三是台灣內部一股渴望脫離中國而獨立的勢力，這3股力量的拉扯衝突，極可能在台海引爆軍事衝突。

在全球戰略利益的需要下，美國不願意看到在亞太地區出現一個日益強大的中國，這個因素決定了美國會利用台灣牌來牽制中共的發展和強大，台灣海峽在軍事上的特殊價值，使它成為美國防堵中共擴張的前沿防線。所以美國的角色與動向，是牽引台海危機最主要的引信，美國以本身的利益對台海關係下指導棋，台灣注定成為美國的棋子，能不能改變台灣的命運，未來的台灣領導人至關重要，成為棋子或棄子，全在一念之間。

美國當前對抗中國的目標很清晰，就是要維護和振興以美國為主導的全球體系、防止其他霸權崛起。中國的目標則是，取代美國成為世界頭號大國，藉由國內政策的成功、在印太地區建立霸權以達到中共長久執政。在持續與中國對抗的現實需求下，美國只能透過軍事力量來確保在21世紀塑造國際規範是美國的價值觀，而非中國的價值觀。美國正以前所未見的方式來調整預算加強軍備，以因應來自中國的挑戰。

21世紀以來，中國在國際上的經濟貿易能力逐漸興起，由於市場廣大、產品價格低廉，對一向以美國為主的世界經濟市場，產生了極大誘因，中國逐漸成為世界工廠，經濟起飛後也成為世界最大的消費市場，直接危害美國的利益。對於中國來說，為了長久執政下去，中共渴望達成的核心利益包含：第一，恢復中國的大國地位；第二，提高中國人民的生活水平以確保政權穩定；第三，打破以美國為首、以國際規範為基礎的全球體系；第四，在印太地區建立區域強權；第五，取代美國成為世界頭號大國。而統一台灣則是達成這五大利益的關鍵，中國必須取得與台灣的實質統一，才能站穩其在第一島鏈的位置，向世界發展。

對台灣而言，多數人對中國的感覺其實是矛盾的，雖然有共通語言但拼音不同、有共通的歷史卻文化習俗有別。說兩岸「同文同種」，卻始終覺得是更像是被虛構出來的政治宣傳。多數人並不否認兩岸共享相同的語言與某部分的歷史記憶，但除此之外，雙方的價值觀、生活態度、處事習慣畢竟還是不同。

台灣經過50年的日本統治，國民黨來台初期還是採取高壓政策治理，逐漸到解嚴之後大鳴大放才有如今的政治自由體制，同時也對中國的法治、人權、政治改革感到悲觀，才會有多數人希望兩岸維持現狀。中國總對台宣稱與其骨肉相連，密不可分，但卻從不排除以武力犯台的想法。這更讓台灣人想不透，愛一個人何必要對其暴力相向呢，以至於台灣會衍生出分離主義，不願意與中國統一。

美中台各有不同的思考角度，也是台海衝突的基本核心問題，如果中國不擴張、美國不壓制中國，台灣就不會處於兩大強權衝突的撞擊點，因此兩岸維持和平是極為必要主張，如果能透過公投推動政黨代表與民間公正人士組成國是會議，推舉常設談判代表與大陸政府進行和平談判，避免戰爭傷害兩岸人民生命財產，這或許兩岸面臨衝突危機得以化解的良方，也盼望台灣不要在美國這種世界霸權心態下，成為中美衝突的赤煉戰場。（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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