一個由美國大學教授針對台灣安全進行的長期民調在最新調查中發現，在俄羅斯發動入侵烏克蘭的戰爭後，美國和西方國家援助烏克蘭的方式讓台灣民眾對國際現實更加清醒，大多數受訪者認為美國在中國攻打台灣時只會提供武器而不會出兵協防台灣，因此台灣必須努力維持台海現狀，避免挑釁中國而引發戰爭。

《美國之音》報導說，由美國杜克大學教授牛銘實(Emerson Niu)主持的團隊從2002年開始進行《台灣國家安全研究》(Taiwan National Security Studies)調查，針對多項攸關台灣安全問題進行追蹤調查，至今已長達20年。最新的調查在12月9日到14日進行，調查結果顯示，在烏克蘭戰爭後，無論中國是否是因台灣宣佈獨立而攻打台灣，多數台灣人都認為美國只會提供武器，不會出兵協防台灣。因此台灣應該「避險」，也就是不要正式宣佈獨立以避免中國攻打台灣，此一立場和過去的調查結果相似，有66%的人認為如果台宣佈獨立，中國會攻打台灣，另外有73%的人認為，如果不會引發中國攻打台灣，他們贊成台灣獨立。

報導說，本次調查顯示，台灣民眾對美國是否出兵協防台灣的態度明顯受到烏克蘭戰爭的影響，雖然拜登曾多次提及派兵協防，但是調查中仍有44.4%的人認為「美國只會提供武器」，只有19.3%認為美國會「派兵援助」。另外有1/3的民眾認為，如果盡力維持現況不被視為挑釁，那麼在中國大陸攻打台灣時，美國出兵援助的可能性就比較高，這種領悟也是俄烏戰爭之後才有的轉變。

上一次在2020年10月進行調查則顯示，台灣如果宣佈獨立引發中國武力入侵，有53.2%受訪者認為美國也會出兵協防台灣，而如果台灣維持現狀不宣佈獨立，但中國卻攻打台灣，認為美國會出兵協防台灣的比例則高達67.2%。

調查也指出，如果中國攻打台灣，有48.4%訪者認為蔡英文政府「沒準備」，高於認為「有準備」的41.7%。至於是否支持恢復兵役時間為一年，支持者佔79%的絕大多數。如果台灣與中國發生戰爭，大多數台灣人是否會抵抗？回答「會」者也居多數(65.8%)。另外在在受訪者的身份認同上，自認是「台灣人」者最多(62.2%)，其次自認是「台灣人也是中國人」者(31.5%)；自認是「中國人」的最少(3.9%)。

報導指出，台灣國家安全研究調查團隊由多位來自台灣、目前在美國大學任教的學者所組成，除了杜克大學的牛銘實及伊利諾州立大學的王德育外，成員還包括艾德菲大學的王維正、威廉與瑪麗學院的鄭敦仁、南卡羅來納州立大學的謝複生、德克薩斯州立大學奧斯汀分校的林澤民，以及內華達大學拉斯維加斯分校的王宏恩等人。