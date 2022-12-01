日前一名自稱是「東湖金泰亨」的男子在永和永安市場的某公寓外牆刊登尋人啟事，花光所有存款要找在語音交友軟體上認識的女網友心怡，引發網友關注。相隔數日，又有女網友目擊「東湖金泰亨」租下廣告車找人，將其PO上網，又再度成為網友的話題，不少人笑說，「太扯，聊個天暈成這樣。」

原PO今（1）日於臉書社團《我是中和人》指出，在永和永安市場看見「東湖金泰亨」的尋人啟事廣告車，車身側邊的廣告招牌斗大寫「尋人啟事：心怡」。她詢問廣告車司機得知，「東湖金泰亨」的廣告車在永安市場到中和大廟這一帶，預計跑7天，為了找心怡還親自錄音，在廣告車上播放。

「東湖金泰亨」尋找心怡。（圖／女網友授權提供）

根據原PO上傳的照片來看，「東湖金泰亨」在廣告車上刊登，「11月11日凌晨2時54分在語音交友軟體和我聊天的心怡，通話斷線所以找不到妳，可是我不想錯過妳，被笑也沒關係，妳是我遇過感覺最對的女生，可不可以聯絡我？我是東湖金泰亨。打給我好嗎？」廣告車最後面還附上電話，癡情程度讓原PO說，「要成功找人靠什麼？應該就是堅持了，加油」。

圖文曝光，引發網友留言，「太扯，聊個天暈成這樣」、「怎麼還沒結束啊？」、「這確定不是語音交友軟體的廣告嗎」、「如果心怡是男的怎麼辦？」、「不是沒錢了，怎麼還可以租車」、「存款不是用光了？車子難道是有人贊助」、「渣男，明明說錢都拿去掛廣告了，現在又哪來的錢買廣告車」。

《中時新聞網》致電給「東湖金泰亨」，接電話的是「東湖金泰亨」的妹妹，妹妹表示，哥哥今年24歲，是一名剪輯師，喜歡韓團防彈少年團（BTS），在語音交友軟體使用「東湖金泰亨」作為聊天暱稱，但被許多女網友掛電話，眾多女網友中只有心怡沒有掛斷，讓他第一次聊天就煞到對方，為尋找心怡已在永安市場附近租公寓外牆、發傳單、租廣告車，若廣告車仍找不到心怡，會再考慮用其他方式尋人。但「東湖金泰亨」的妹妹說，尋人啟事刊登至今，有不少自稱是心怡的女生打電話來惡作劇。