歐美加速升息對抗通膨，全球消費性市場面臨緊縮，嚴重衝擊終端消費市場，台塑四寶針對第四季試出最新展望，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)均保守預期第4季營收將低於第3季。油價部分，台塑化(6505)預期，全球經濟仍有衰退風險，油價短期將呈現下檔有撐上檔有壓的格局。

台塑表示，以12月來說，配合客戶船期安排，原定12月2.7萬乾噸液鹹訂單延至明年1月交運，因此，預估12月營業額會比11月衰退。至於第4季，雖然第4季歲修廠數比第3季減少，但因歐美加速升息對抗通膨，終端需求減少程度超過預期，產業鏈持續調整庫存，訂單減少，市場嚴重供過於求，加上美國石化同業因應年底財產稅，大量低價出口亞洲，產品價格跌幅超過預期，因此，必須要修正先前看法，預估台塑第4季營業額會低於第3季。

南亞表示，12月儘管電子產品部份客戶因應農曆春節假期，有短期備貨需求，且化工產品持續調整產銷組合，可塑劑系列產品積極拓展多元市場，加上塑膠加工產品年底為工程用料旺季等利多，但因整體市況仍未好轉，客戶謹慎控管庫存，按需求採購，美國廠客戶年底停機，影響交運量，故預估12月營收與11月相較呈現持平。至於第4季，有鑑於終端消費疲弱，加上年底各產業進行盤點，下游客戶備貨補庫需求低，及部份產品售價隨原料價格下跌而調整，預計第四季整體營收較第三季減少。

台化表示，在明年第一季前，市場悲觀氣氛濃厚，為了避免庫存損失，台化1月底前仍維持減產因應，預計石化產品開動率平均約70%，塑膠65%、紡織、纖維60%，大陸則儘可能全產全銷，開動率約95% 左右。在積極銷售去化庫存的政策下，預估12月營收會比11月成長，而第4季營收將比第3季減少，減少的主要原因是價格下跌，銷售量減少有限。

台塑化表示，由於12月5日起歐美開始實施俄羅斯原油價格上限，價格上限基準訂在60美元/桶，低於先前市場預期價格上限65～70美元/桶，俄羅斯表示不會出售原油給實施價格上限的國家，短期供給仍有不確定性，且大陸開始解封及歐美氣候逐漸轉冷，短期油價下檔有支撐，但全球經濟仍有衰退風險，產油國會議決定不擴大減產，油價上檔有所承壓。以台塑化來說，12月煉油廠平均日煉量42.5萬桶/日(產能利用率為79%)，第4季平均日煉量38.8萬桶/日(產能利用率為72%)；輕油裂解廠因下游需求不佳，OL#2停車待命，其餘兩套輕裂廠預計產能利用率90%，第4季平均產能利用率61%。