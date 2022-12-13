工具機大廠東台精機在手訂單回升至44億元，受俄烏戰爭、通膨及大陸防疫清零政策等因素影響，11月及前11月合併營收雙雙出現負成長。法人最新出具報告指出，東台第四季營收雖然衰退，仍有獲利，全年營收下滑，獲利比去年略減，明年獲利優於今年。

東台11月合併營收6.36億元，月減約7％，年減28.22％，前11月合併營收74.57億餘元，年減15.52％。東台指出，東台11月合併營收比10月減少，主因受景氣趨緩，供應鏈去化庫存，致使營收減少。前11月合併營收比去年同期衰退原因是全球通膨及經濟景氣低迷、各類物資需求疲軟、地緣政經緊張、俄烏戰爭未休兵及中國大陸清零防疫等因素影響所致。

東台指出，東台集團整體而言，工具機營收占比94％，PCB鑽孔機等電子設備營收占比6％，目前在手訂單約44億元。

東台表示，產品應用營收表現方面，汽機車產業營收占比39％，加工業約8％，航太業占8％，電子業比重6％。市場面表現，東台集團以台灣、大陸為主要市場，營收占比約59％，其他亞洲地區約16％，歐美地區營收比重25％。