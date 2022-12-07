香港股市周三先升後跌。美國主要大型銀行發出警語，美國經濟的軟著陸可能成真；此外中國宣布放鬆防疫封控，反而影響了市場信心。

周三香港恆生指數收盤下跌626.36點或3.22%，為18814.82點。國企股(H股)跌220.00點或3.31%，為6432.95點。交易所總成交金額高達2074億港元。

科技指數大跌3.77%。騰訊跌3.7%，阿里巴巴跌5.3%，美團跌3.6%，小米跌5.3%。

中國衛生單位周三表示，無症狀感染這和輕症病患可以在家隔離，自我療養。此一宣示為進一步放寬防疫措施，發出強烈訊號。但是市場反應冷淡，特別是當前冬季新冠病例數增加之際。分析人士表示，全面重啟經濟的道路將是漫長而坎坷的，而且並非沒有風險。

該宣示公布後，指數在下午明顯回落。顯示即使前景好轉，但是防疫壓力仍在。

內房股和物業股跌深；碧桂園跌15.5%，碧桂園服務跌10.5%，龍湖集團跌12%，旭輝跌13.8%，時代鄰里跌11.3%。

碧桂園公布，12月7日對六名承配人配售17.8億股，占擴大後的股本6.44%。