櫃檯買賣中心對永利公司(8080)違反重大訊息規定，處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，永利聯合股份有限公司及重要子公司台企資產投資開發(股)公司(下稱台企公司)因涉及廢棄物清理法，分別於111年1月及2月公告由檢調機關進行搜索調查，嗣台企公司於同年7月21日接獲士林地方法院聲扣裁定，並禁止收取對債務人之債權，永利公司遲至111年12月1日始代子公司公告相關資訊，櫃買中心爰依規定對該公司處以違約金新臺幣3萬元。