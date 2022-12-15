美國聯準會（Fed）如市場預期升息2碼，但暗示明年將有更多次升息，且要到2024年才會開始降息，衝擊美股主要指數收黑。台股今(15)日陷入震盪，早盤下跌逾80點約來到14649點。

台積電第2季現金股利今日除息，每股配發新台幣2.75元現金，估計市值減少約713億元，影響指數22.98點。台積電首日除息參考價約為478元，早盤約下跌3.5元至474.5元。聯電跌1%失守44元大關，鴻海下跌1元來到101.5元。貨櫃三雄逆勢撐盤，長榮、陽明漲逾1%，萬海維持在紅盤之上。

道瓊工業指數下跌142.29點或0.42%，收33966.35點。標準普爾指數下挫24.33點或0.61%，收3995.32點。那斯達克指數挫跌85.92點或0.76%，收11170.89點。費城半導體指數下跌44.26點或1.57%，收2777.27點。