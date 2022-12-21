日本銀行（BOJ，央行）20日意外調高債券殖利率上限，使全球股市震盪加劇。金管會對此表示，金融三業目前對日本曝險比重不高，且台股基本面及總體經濟仍屬穩健，後續將密切注意美國升息及外資動向對台股影響，適時採取相關措施因應。

據金管會統計，截至2022年10月底，銀行業對日本授信及投資曝險共3974億元、占國銀海外曝險3.88％。保險業對日本投資曝險4775億元、占整體可運用資金1.55％。證券期貨業對日本曝險僅37.25億元，合計金融三業對日曝險約8786.25億元，預期影響有限。

日本銀行20日意外宣布調整現行殖利率曲線控制（YCC）政策，允許日本10年期公債殖利率最高可升至約0.5％，高於先前的0.25％，市場解讀日本央行此舉形同實質升息，除導致日圓兌美元匯率迅速走強、日股重挫，亞洲股市收盤亦普遍下跌。

證期局副局長張子敏表示，歐美央行延長升息周期、市場擔憂經濟衰退、美股連日收黑，亞股20日普遍下跌。台股收盤下跌1.82％，日股下跌2.94％、港股跌2.22％，上海股市跌1.14％、韓股跌0.85％、新加坡股市下跌0.25％。

而2022年截至12月19日止，台股下跌20.78％，優於美國那斯達克的32.59％、深圳的25.12％、韓國的21.01％，但遜於香港的17.29％、上海14.63％、日本5.4％，表現仍介於國際主要股市間。

而台股集中市場今年截至12月19日的日均成交量為2448億元，較去年同期3965億元減少38％，但擔保維持率仍有173.75％。

張子敏表示，台股截至11月底本益比為10.92倍，現金殖利率達4.63％，加計股票股利達4.83％。上市櫃公司前三季累計稅前淨利3.81兆元、年增14.7％，前11月累計營收達38兆元，年增7.12％，評估台股基本面尚屬穩健。

展望後市，張子敏表示，目前美國持續升息，加上歐洲、日本等其他國家可能調整升息政策，未來市場仍受美國通膨、聯準會（Fed）升息走向、中國大陸疫情及封控政策等因素牽動，將密切注意後續美國升息狀況、外資資金匯出入動向對台股影響，適時採取相關措施。

銀行局副局長童政彰表示，銀行收益結構以利息收益為主，利差擴大對銀行有正面效益。投資部位雖可能因利率走升面臨評價損失，但截至10月底銀行金融資產放在其他綜合損益（OCI）比率僅14％，預期升息影響均在可承受範圍內。

張子敏表示，證券業都有進行風險管理，對利率及景氣變化都會妥善因應。保險局副局長林志憲亦指出，保險業投資日本金額占整體保險業可運用資金比重雖不高，仍會適時提醒業者注意整體資產配置並強化風險控管。