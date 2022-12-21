美股止跌回穩，台股21日開高收紅，終結連四黑，外資縮小賣超及匯出力道，及國際美元指數下跌，新台幣升勢延續，上演股匯雙漲，終場收在30.709元兌1美元，為近一周新高，升值1.1分，連續二個交易日收高，總成交量11.25億美元。

外匯交易員表示，金融市場持續消化聯準會（Fed）鷹氣，及超級鴿日本央行的政策意外轉向，美債殖利率上揚，但美股止跌回穩，除費城半導體外，三大指數全部收紅，台股跟著展開反攻，且一度衝逾百點，最後上漲64點至14,234點，帶動新台幣升勢，盤中最高來到30.67元。

外匯交易員指出，外資賣超台股減至僅26億元，且匯出也不明顯，尤其國際美元指數在104之下整理，日圓還是帶頭衝，新台幣隨主要亞幣走升，接下來因年終腳步愈來愈近，外資啟動休假模式，及出口商年終較大的拋匯需求進場，將提供新台幣支撐，預料短線應是延續區間整理格局居多。