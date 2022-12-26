聖誕節前交易清淡，台股平盤附近游走！上週五聖誕節前一個交易日，美股總算擺脫悲情收紅，雖然聖誕節及2023年新年假期來臨，在通膨升息及俄烏戰爭陰霾持續籠罩下，全球股市未見歡樂氣氛，台股也因外資多已放假，台積電(2330)及股王大立光(3008)等權值股欠缺資金火力支援，股價顯得有氣無力，由內資撐場的台股交易量明顯萎縮，僅有生技類股表現相對出色，浩鼎(4174)、生達(1720)、中化生(1762)、永信(3705)、杏輝(1734)盤中股價亮燈漲停，中小型股隴華(2424)、同泰(3321)、立康(6242)及久裕(4173)亦高掛漲停，在群龍無首下，台股指數在平盤附近震盪。

截至11點30分為止，加權股價指數約14278.57點，上漲6.96點，成交量約為714.16億元；OTC指數為183.13點，上漲0.29點，成交量為331.51億元。

今天盤中上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲2%，其次是觀光類股及化生醫類股，分別上漲1.4%及1.33%，表現較差者為航運類股、鋼鐵類股及電纜類股，其中航運類股下跌1.17%，鋼鐵類股下跌0.8%，電纜類股下跌0.59%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲2.07%，表現最差為航運類股、下跌2.02%。

就技術面來看，上週日本央行突然宣布要放大利率波動區間及各國經濟數據利空，導致全球金融市場震盪，台股指數也持續下探，上週五加權股價指數以14271.63點作收，累計一週下跌256.92點，跌幅約1.77%，週K連三黑，日均量2108.2億元，櫃買市場也同步走弱，OTC收盤指數為182.84點，累計一週下跌3.72點，跌幅約1.99%，週K亦是連三黑，成交量再萎縮至日均量519.53億元；今天台股因進入聖誕節後、2022年最後一週交易日，外資普遍休息，市場交投清淡，指數在平盤附近震盪；台股指數在11月下旬出現技術指標背離，經過震盪走低，如今技術指標已來到低檔，雖然跌破短期均線，卻守住11月上旬多方支撐，且本波週線自10月下旬起漲，歷經5紅K後，進入連續3週的修正，如果根據費氏數列的規律，或許修正已進入尾聲。

分析師表示，上週日本突然參加升息隊伍，讓市場驚嚇，不過就美日公債利差的走勢觀察，自第3季以來利差持續擴大，對於利差交易(carry trade)投資人而言，獲利空間不斷擴大，如今日本的調整影響微小，最可能的是造成市場騷動，或許擠壓了邊緣投資者，對市場衝擊有限；美股部分，雖然近期美股因市場擔憂FED強勢升息導致經濟衰退，但細究大型機構法人對終端利率預期多在5%左右，且預期2023年第3季後降息機會愈往後愈濃，所以美股走弱或可視為節日因素，耶誕節後應可轉趨樂觀。

目前台股在半年線附近整理，下檔有整數關卡與季線支撐，類股持續輪動，可依循輪動脈絡進行操作，短打具業績成長、線型強勢、法人買超股，減碼線形弱勢、明年展望不佳、籌碼弱勢股；選股方向為產業發展趨勢向上、受益中國防疫放寬股，以及相關題材/業績股如：綠能、板卡、鋼鐵、生技等。