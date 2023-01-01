屏東寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民除種出頂級蜜棗外，還斥資打造冷鏈集貨包裝場，將儲運保鮮期增加7至10天，確保到貨良率、有效擴展海外市場。（謝佳潾攝）

屏東寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民除種出頂級蜜棗外，還斥資打造冷鏈集貨包裝場，將儲運保鮮期增加7至10天，確保到貨良率、有效擴展海外市場。（謝佳潾攝）

屏東寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民除種出頂級蜜棗外，還斥資打造冷鏈集貨包裝場，將儲運保鮮期增加7至10天，確保到貨良率、有效擴展海外市場。（謝佳潾攝）

屏東寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民除種出頂級蜜棗外，還斥資打造冷鏈集貨包裝場，將儲運保鮮期增加7至10天，確保到貨良率、有效擴展海外市場。（謝佳潾攝）

屏東寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民是十大神農之一，他以草生栽培種出平均1顆百元的頂級蜜棗，訂單連年增加，但同時也發現台灣棗銷日的保鮮問題，為此，他斥資購地打造冷鏈集貨包裝場，每日除可處理40公噸果品外，還將儲運保鮮期增加7至10天，確保到貨良率、有效擴展海外市場。

潘志民除了是十大神農，也是產銷履歷達人，以生產棗子及百香果為主，當中他以草生栽培種出的蜜棗，被譽為是「蜜棗界LV」，他說，種棗子最重要的就是「疏果」，他會忍痛打落高達7成的果實，將所有養分充分留給僅剩的3成蜜棗，藉此培育出一顆顆皮薄肉細，甜度極高並帶有淡淡甘蔗香甜味的頂級蜜棗。

潘志民的用心與堅持，讓他訂單連年增加，內外銷都有亮眼的成績，不過他也發現，原產熱帶的台灣棗輸銷日本需要經過14天1.2度以下的低溫檢疫及長程運输，對到貨良率是一大挑戰，只有透過安全用藥、分級包裝與全程低溫冷鏈保鮮，才能確保到貨品質與數量。

為此，他斥資購買土地、設立包裝場與購置現代化集運包裝設施設備等，以完善屏東寶島南方蔬果生產合作社的冷鏈系統，而該冷鏈集貨包裝場1日正式啟用，預計未來每天可處理40公噸果品，儲運保鮮期則平均可增加7至10天，有效拓展果品的海內外市場。

新設冷鏈集貨包裝場啟用當天，屏東縣長周春米、農委會主委陳吉仲等人都到場祝賀並表示肯定，周春米指出，屏東縣蜜棗種植面積538公頃，約占全台3成，位居全台產量第2，年產量約1萬617公噸，產值約6.3億，而今在寶島南方冷鏈系統的助攻下，相信未來的行銷之路會更廣。

他說，今年屏東首批外銷日本的蜜棗已進行低溫檢疫處理作業，待檢疫合格後預計10日空運直送日本，預計出口量為3.25公噸，以禮盒方式銷往日本東京在地超市通路，後續視蜜棗銷售情形持續出口日本。