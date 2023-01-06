無力償還錢莊欠款遭擄，警開4槍營救。(警方提供)

里港警分局5日晚間7時16分接獲家屬電話表示，兒子遭地下錢莊擄走，家屬心急如焚，警方隨即組成專案小組積極營救，經警於電話中假扮家屬與犯嫌斡旋，並約定於屏東九如鄉九如路某超商交付贖款，成功將人逮獲。

警方表示，員警當時佯裝家屬並交付款項後，旋即向27歲李姓嫌犯表明警方身分，並以優勢警力一擁而上逮捕，當下李嫌及同夥40歲黃姓男子拒不配合，極力反抗，現場員警對空鳴槍4槍控制現場，當場依法逮捕，無人員傷亡。

經了解，全案是民眾與地下錢莊借錢無力償還，遭地下錢莊擄走，警方緝獲李嫌、黃嫌二人，並當場查扣鋁、木棒2支、本票及現金3萬5000元，全案依妨害自由、恐嚇等罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦，並持續向上溯源查緝不法。

里港警分局呼籲，年關將近，不法之士蠢蠢欲動，警方將持續強化勤務部署及作為，遇有重大案件，展現迅即偵破決心，讓屏東縣民安心過好年。