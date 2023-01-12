老翁散步路倒，警消如及時雨獲報後，立即火速趕往救援。(警方提供)

「救人如救火！」 東勢分局石岡分駐所於11日上午8時許，接獲熱心民眾來電報案，表示在石岡區萬仙街往五福臨門山路處發現一位老翁跌坐地上需要協助。警員胡惠琦獲報後火速抵達，因老翁臉部受傷有受驚嚇，面對員警關懷詢問，老翁皆支支吾吾無法清楚回答，員警如及時雨救援，並護送老翁就醫。

警方指出，胡員與救護隊員先安撫老翁情緒後，老翁說出自己的姓名，胡員利用警用電腦順利查詢到老翁居住地，先由救護隊員將老翁載往豐原醫院就醫，員警再去老翁家中通知其家屬，老翁家屬對警消的熱心協助表示感謝及肯定。

熱心民眾表示，當時騎乘機車要下山辦事，行經該路段發現老翁跌坐於路旁，立即報警請求協助。經警方到場了解情形後，得知黃姓老翁於11日早上吃完早餐後獨自外出散步，返家途中雙腳突然無力跌倒，額頭撞上路面流血，所幸遇到熱心民眾協助報案，立即將老翁送往醫院就醫，並聯繫家屬前往照顧。

東勢警分局呼籲，家中若有年邁長輩，應避免讓其單獨外出，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。