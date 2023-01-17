日前大陸一間醫院，有名老翁搬著大石頭深夜時間出現在醫院走廊，接著就是往躺在床上的1名女病患頭部砸下去，該女子疑似被砸暈，整了人滾落床下，枕頭上還流下一大灘血漬，豈料，老翁卻繼續搬著大石頭往另一名女病患過去砸了下去，驚醒這名女病患，該女趕緊伸手阻擋，並且跳下床逃跑，老翁竟然還搬著那時頭追了過去；網友見無差別攻擊嚇翻「太兇殘了」。

從流出來的監視器畫面可見，1月8日深夜大陸一間醫院內，幾名躺在走廊上的病患睡的正熟，突然，畫面中出現1名老翁，雙手搬著大石頭，緩緩走到畫面下方一名女病患前，便直接將大石頭往女病患頭部砸下去，且該女病患完全無力反抗，接著就滾到病床下，枕頭上還流下大量鮮血。

該名老翁砸完1名女病患後，竟然又走向另外1名女病患再次砸下大石頭。（翻攝自微博）

老翁恐怖的行徑也吵醒在後方的男病患，該男一見之後，嚇得跳下床逃離現場，接著，老翁又朝著另一名女病患走去，該女被砸到後驚醒，趕緊伸手阻擋並且下床逃走，此時，老翁竟然不放棄，拿著大石頭追著女病患，消失在畫面中。

消息在網路上曝光後，網友們紛紛留言表示「老人下手很重，對著頭砸，好像砸了有8次」、「第一個被砸後掉下床的女子，枕頭上那一攤血，恐怕是凶多吉少」、「太兇殘了」、「他是無差別攻擊，第二個醒了她都想去砸」。