國道6號往東25公里處，昨（10）日下午5時發生一名高齡80歲老翁騎機車誤上國道，老翁一路高速行駛在「內側路肩」狂飆約7公里，其他駕駛目擊後嚇壞，警方獲報在東向17.2公里處攔下老翁，但老翁疑似有失智問題，最後在警方護送下離開交流道。

警方研判，老翁應該愛蘭或北山交流道上來，至少騎乘約7公里距離，索性最後安全離開國道，未釀成交通意外。老翁的誤闖國道行為，普通重型機車不得行駛或進入於高速公路，將依《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，可處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

國道6號往東25公里處，昨（10）日下午5時許，發生一名高齡80歲老翁騎機車上誤上國道，老翁一路高速行駛在「內側路肩」狂飆約7公里。（翻攝照片）
國道6號往東25公里處，昨（10）日下午5時許，發生一名高齡80歲老翁騎機車上誤上國道，老翁一路高速行駛在「內側路肩」狂飆約7公里。（翻攝照片）

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