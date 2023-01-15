台中15日晚間發生嚴重車禍，1輛轎車闖紅燈撞上2輛機車後，肇事駕駛棄車逃逸。（圖／警方提供）

台中市東區東光園路15日晚間7時27分許發生嚴重車禍，1輛轎車疑似闖紅燈後撞上2輛機車，造成1死2傷，肇事的劉姓男駕駛棄車逃逸，根據稍早消息指出，肇事的劉男已於晚間11時許落網，後續將帶回局內偵訊釐清車禍原因。

劉姓駕駛於15日深夜11時已被警方在烏日區查緝到案，據了解，涉嫌肇事逃逸的劉姓男子，在案發當時，有目擊民眾質疑，劉是因警方在後方追車才釀禍，警方澄清當時有放棄追車；在劉肇事後棄車徒步逃離現場，再搭計程車，前往烏日區的男友人住處，警方循線將劉查緝到案，全案在酒測後偵訊，進一步釐清案發經過。

警方指出，47歲劉姓男子15日晚間7時許駕駛自小客車沿東光園路由北往南方向直行，行經案發路口時疑闖紅燈，撞上連姓姊妹以及65歲葉姓男子等2輛機車後，再波及停在路邊的自小客車，過程中造成連姓姊妹2人受傷，另葉姓男子當場OHCA，送院急救不治。劉姓駕駛肇事後即離開現場，警方持續追緝中。

台中市消防局獲報後，立即派遣太平、大誠、北屯及信義等分隊，出動救護車4輛、消防人員8人前往救援；消防局表示，2名傷者，包括25歲女性傷者全身多處擦傷、意識不清，另40歲女性左腳開放性骨折，送中國附醫治療，50歲男性則當場無生命跡象，送醫搶救不治。