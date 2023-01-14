北市大安分局和平東路派出所警員邱重榜於3日擔服勤區訪查，至潮州街一帶查訪時，發現江姓老翁一人獨居，老翁向警方表示，自從68年發生一場意外，因腦部開刀就此留下癲癇、左眼失明等後遺症，生活頗為困頓，邱員返所後立即通報分局給予關懷慰問，亦有透過「佛教慈濟慈善基金會」申請及轉介社福團體「佛光山泰山禪淨中心」到家致贈物資，協助穩定生活，希望在過年前可以給予老翁帶來些許幫助及溫暖。