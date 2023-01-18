苗栗縣長鍾東錦就任後針對公共安全射出第一箭！日前竹南鎮及造橋鄉先後發生2場大火，火場都是與資源回收有關，其中造橋鄉的無照回收場更造成一名老人葬身火場，引起鍾東錦重視，指示環保局及警察局等全面清查縣內資源回收場，以及有收集回收物資的獨居老人，對違法屯積廢棄物的回收場處以重罰，獨居老人則勸導清理，以免危及自身安全。

竹南鎮日前發生工廠大火，起火現場就包括一家資源回收場。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

本月15日竹南鎮國泰路發生一起火警，3家連棟式的廠家被祝融吞滅，幸無人員傷亡，燃燒的3個廠家中包括了一家資源回收場及塑膠工廠，焚燒引發的大量濃煙惡臭，引來當地居民恐慌。事隔2天，造橋鄉造橋村的明鴻回收場突然發生大火，不只燒毀場內存放回收物資，更造成1名老翁葬身火窟。

造橋鄉明鴻回收場日前發生火警造橋一名老翁死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

過年前的2場公安意外，已引起苗栗縣長鍾東錦注意，除了在縣府會議會中指示環保局、警察局、消防局及社會局加強稽查因應，來維護縣民過年期間的安全，18日，鍾東錦主持竹南鎮頂埔國小新建操場跑道啟用典禮後，更再度強調，他已請環保局從18日起，對全縣的資源回收場做全面清查，無論有無執照，只要有超量屯積等違規事實，一律重罰。

另外，對於獨居老人習慣收集堆積資源回收物資，由社會局及警察局協助清查，並勸導老人們清理變賣回收物資，以免發生公安意外，造成遺憾，至於老人們所收集的回收物資，予以清除變賣後，要將變賣款項交付給長輩。

鍾東錦表示，過年前發生的2起火災，都跟資源回收有關，有很多老人家會拾一些回收物資堆放在家裡，一不小心電線走火，老人家行動不快，會發生危險，所以他指示環保局及警察局，對縣內有撿拾回收物資習慣的獨居老人，請社會處主動關心。他更關心有不肖業者，利用過年時候，一把火燒掉廢棄物，不僅造成空氣汙染及惡臭，不只影響鄰居，還會影響社區安全，因此，對於庫存太多的廠家，無論有無執照，都要加強查緝，杜絕這種行為。

鍾東錦強調，有一些業者處理特定的廢棄物，利用特殊節日時，一把火來燒掉堆置的廢棄物，這是非常可惡的行動，我們不能讓非法業者得逞，並要求業管單位嚴格稽查這些場所。

鍾東錦指出，回收場是有一定的儲存量，不能超過儲量，甚至有些場所已經停業了，還是把廢棄物堆放在裡面，如果業停業了，還是把廢棄物堆在場內，他建議環保局從重處罰。