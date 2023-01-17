小吃部深夜開毒趴狂歡，大家只能高舉手乖乖配合。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

高雄大寮區1間小吃部，深夜常發出「蹦！蹦！」的重低音，經警方掌握，店內疑有施用毒品開轟趴情形，立即組專案小組，向地方法院聲請搜索票，布線待成熟時機攻破，入內一群人還正在高歌，警方高喊：「警察！關掉！」，這才放下麥克風，乖乖將手舉高，周遭散落毒品，將這群正沉醉重低音涉嫌開毒趴的37名越南移工一網打盡。

林園分局大寮分駐所執行清源專案，發現轄內1間小吃部，近2周經常在深夜發出重低音，且出入人員複雜，員警側面查訪該處環境狀況，過濾出入人車，掌握該間小吃部有提供場所供客人施用毒品轟趴情形，林園分局立即成立專案小組，積極佈線及蒐證後，向高雄地方法院聲請搜索票。

該間小吃部14日深夜，又傳來重低音，警方見時機成熟，立即集結警力，會同移民署南區事務大隊高雄市專勤隊，一同前往執行搜索，一入內包廂男男女女們還正在高歌，警方高喊：「警察！關掉！坐好」，才放下麥克風，乖乖將手舉高，把這群正沉醉重低音毒趴的越南移工一網打盡。

經警方調查，現場5間包廂，共有顧客37名，27男10女皆為越南籍移工，週末相約到小吃部，經高雄市專勤隊協助查證身份，其中有9名為逃逸移工，現場起獲毒品7包卡西酮咖啡包、愷他命 、2支K煙、K盤，全案訊後依毒品危害防制條例移請偵辦。

該小吃店是由越南籍丁姓女老闆經營，提供場所供不特定人吸毒，將依第三方警政通報市政府相關主管機關裁罰處分，吸毒移工除了移請地檢署偵辦，後續也會轉至移民署專勤隊收容處置。

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