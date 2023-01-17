清水警分局明秀派出所巡佐張雲虎、警員林燕慈，日前晚上獲報，在沙鹿區南勢二橋有名老婦迷失蹲坐於路邊；警方發現該老婦推著推車，僅著一件薄衣物，蹲坐於路邊瑟瑟發抖疑似有失智情況。警方擔心她受寒，先將其帶返所，卻無法查出老婦身分；警方靈機一動將該老婦照片PO於臉書，經4小時後易姓女兒趕至派出所指認，確認是她走失的母親。

警方指出，當晚帶回老婦到派出所時，她只記得在清水區高美賣菜，警方於老婦飽餐後，載她到清水區高美路附近，逐一查訪附近鄰居、公廟等是否有人認識該老婦？惟居民均無人認識，無功而返。

警方一時不知所措，靈機一動將該老婦之照片PO於臉書及沙鹿區南勢里服務網群組，盼有民眾可以指認；經過4小時後，於當天晚間11時50分許；民眾突然來電指認疑似為朋友的母親，警方即通知老婦人易姓女兒到派出所指認，確定是她走失的母親。

警方靈機一動將該老婦照片PO於臉書，經4小時後易姓女兒趕至派出所指認，確認是她走失的母親。(警方提供)

易女向警表示，她母親已高齡88歲患有失智症狀，住於清水區高美路，不知何時及何事自行離家後迷失方向，身上又無攜帶手機，正焦急地到處尋找時，就接獲電話趕來派出所指認。感謝熱心民眾報案及警方在寒冷冬夜提供母親溫暖熱食，並積極查找家屬，讓她可在短時間內將母親尋回。

明秀所長陳宏模提醒民眾，若家有失智老人，除盡量減少其獨處機會外，更應該讓其隨身攜帶家屬聯絡卡，或在衣物上刺繡聯繫電話，以利警方協尋家屬。警方為推廣易走失民眾自願捺印指紋建檔服務，民眾可就近前往各分局偵查隊申請捺印，經指紋比對即時辦識身分，儘速與家屬取得聯繫並協助返家。