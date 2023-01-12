南投一名曾姓老翁以經營地方老牌銀樓作為掩護，開設大型簽賭站及匯兌中心，涉案賭資均收兌至該銀樓存放，並提供該地區新住民、移工非法匯兌服務。另外，台中一名蔡男出資成立代號「588」、「大贏家」等線上網路博奕，賭客包含台灣、大陸等地民眾，清查台灣賭客逾百人、大陸賭客逾1600人，賭資高達10億元以上。

南投7旬翁藉銀樓掩護簽賭站，私兼地下匯兌場兩邊賺。(刑事局提供)

刑事局偵七大隊日前接獲民眾檢舉，南投一名曾姓老翁（79歲）以其經營之地方老牌銀樓為核心，於同一街道上聯合經營3處六合彩簽賭站，涉案賭資均收兌至該銀樓存放，並提供該地區新住民、移工非法匯兌服務。

警方於5日搜索簽賭站及相關處所，拘提逮捕帶回曾姓主嫌及賭場工作人員及賭客、證人共18人，並於現場查獲大量賭博簽單及賭資400萬餘元及各國外幣；初步估算每日收注金額即達60-70萬元以上，下注牌腳達百人以上，現場並設有3個大型保險箱供儲放賭資，警方訊後依賭博罪嫌將曾男及工作人員移送南投地檢署偵辦。

另外，警方於去年11、12月間破獲以犯罪嫌疑人蔡姓男子（49歲）為首出資成立代號「588」、「大贏家」等線上網路博奕，該網站提供包含體育賽事、真人娛樂、樂透彩球等多款賭博遊戲，賭客包含台灣、大陸等地民眾，清查台灣賭客逾百人、大陸賭客逾1600人，賭資高達10億元以上，經警方搜索拘提，逮捕蔡姓主嫌等11名嫌犯，全案依涉犯賭博、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。