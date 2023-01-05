屏東大學科學傳播學系二年級生駱廷茂自行研發「多用途剎車系統」，不僅成功降低遙控車損壞率，還獲經濟部智產局專利證明。（謝佳潾攝）

屏東大學科學傳播學系二年級生駱廷茂，從小就喜歡動手做與設計，後來他發現高單價的遙控車很常失控撞壞，雖市面上有防暴走裝置系統，但只能調整單一方向，為此，他自行研發「多用途剎車系統」，不僅成功降低遙控車損壞率，還獲經濟部智產局專利證明，他期許之後能量產上市、方便消費者使用，未來也盼投入汽車安全駕駛的研發。

駱廷茂從小就喜歡動手做，對設計也是深感興趣，經常與朋友在生活中找出問題，再透過科學方法加以解決，高中時，他加入遙控車同好社團，發現有國中生因買不起昂貴的遙控車，便用紙板自製，當下激發了他使用雷射雕刻製作遙控車的想法。

而當他成功做出遙控車後，又發現遙控車常因遙控器失靈而暴衝撞壞，他說，遙控車除是高單價商品外，維修費用也很高，每次都這樣暴衝真的不是辦法，為此，他與高中同學唐知謙共同設計了「多用途剎車系統」，透過數據化的方式，解決因為訊號消失而造成的事故，也獲得經濟部智產局的專利認證。

駱廷茂指出，這項技術主要應用於遙控車為主，當遙控車無法接收到訊號而導致失控時，將會啟動多用途剎車系統，藉此降低事故與車子的損壞情形，並且透過燈光和警報可以快速找回車子。

駱廷茂說，目前市面上有2種防暴走裝置系統，一種是外接式、運用於燃油遙控車，另一種是遙控器調整、運用於電池遙控車，但無論是哪種防暴，都只能調整單一方向暴衝的問題，而他們的專利發明是多向式的，可以讓遙控車受到適度保護。

除有剎車裝置外，駱茂廷還設計了燈光及聲音提醒功能，他說，這個設計可以讓使用者知道車輛已失控、並迅速掌握車輛狀態，能順利找回車輛。

他說，希望這項專利有機會被外界知道，進而導入更多的研發資源，期許之後能量產上市，透過模組化的方式，讓消費者輕易購入、方便使用，未來也盼能投入汽車安全駕駛的研發，如行車前感知偵測到駕駛人的生理反應，藉此提醒切勿疲勞駕駛等。