弘光科大為提升職場就業競爭力，語言治療與聽力學系每年舉辦全國科技校院聽語治療實務設計競賽。今年系上學生以人人都有手機為出發點，設計手機互動APP、兒童繪本與互動遊戲；希望讓長者延緩失智、增加親子互動，接地氣的創意發想獲得評審青睞，在競賽中分別拿下冠軍、亞軍。

弘光科大語聽系學生設計台灣味APP，助長輩延緩失智。(弘光科大提供)

弘光語聽系副主任鄭湘君說，為讓全國科技校院聽語治療的學生，能夠提升聽語治療實務的專業技能，培養解決問題知能及創意思考，同時增進跨校院專業交流分享，累積治療教具文案；透過比賽讓學生發揮創意。這次以個人中心、家庭中心為主軸，分兒童組、成人組兩個項目，讓學生創作能夠運用在個案上、對聽語治療有所改善的教案。

弘光科大語聽系辦全國科技校院聽語治療實務設計競賽，增進跨校院專業交流分享。(弘光科大提供).

弘光科大指出，由蕭以勤、王詩華、宋茵淇、高蓓安、趙士圓5位學生，設計「舊拾光」手機APP，獲得成人組冠軍。學生宋茵淇說，因3C很發達，幾乎人手一手機，上程式設計課程後，便決定研發手機APP遊戲當輔助，雖每位同學對程式設計皆不熟，但大家很努力學習，每天課後花時間研發才能夠設計出輔助遊戲。

宋茵淇表示，「舊拾光」APP結合台灣傳統、闖關遊戲，還有難易度的分級，適用一般成人、老人、早發性失智族群及輕度認知障礙者，遊戲分成雜貨店、大歌廳、小吃部、喫甜所、記憶番、傳統節慶6個關卡；對一般民眾是簡易好上手的遊戲，對早發性失智病患能延緩失智，輕度認知障的人則可以當作復健的輔助。

兒童組獲得亞軍的隊伍，是由陳云美、陳宜潔、吳秋柔、陳昱廷、陳冠螢、薛毓宸6位學生設計的「烏鴉的寶石項鍊」繪本及遊戲卡。薛毓宸表示，同學先設計故事內容，描述烏鴉去找媽媽的生日禮物，過程中遇到小挑戰的故事。為了提升小朋友對故事的興趣，特別在繪本中加入圖卡互動遊戲，讓小朋友開口練習。

薛毓宸說，小朋友比較無法克制3C產品使用時間，而且很容易沉迷，長期下來不利於口語發展。為了增加親子互動與溝通，減少幼童使用3C產品，設計了繪本，讓家長帶著小孩一起閱讀，透過教材讓幼童開口表達，除此之外，繪本也另外設計課後學習單，達到教育的目的。