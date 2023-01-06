屏東四重溪溫泉季壓軸活動「金色溫泉路跑」將於2月12日登場，目前已吸引600人報名，縣府指出，活動報名至8日截止。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東四重溪溫泉季壓軸活動「金色溫泉路跑」將於2月12日登場，目前已吸引600人報名，縣府指出，活動報名至8日截止。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東四重溪溫泉季壓軸活動「金色溫泉路跑」將於2月12日登場，分有21、11及4.5公里等3個組別，從四重溪溫泉公園出發沿199縣道跑到牡丹鄉，將迷人的原鄉風景盡收眼底，目前已吸引600人報名，縣府指出，活動報名至8日截止，請民眾把握機會。

屏縣府交旅處指出，此次「金色溫泉路跑」首度與專業LAVA 台灣鐵人三項公司共同舉辦，從四重溪溫泉公園出發，途經石門古戰場的歷史探索，用雙腳踩踏壯闊山巒中的199縣道，以及詩情畫意的四重溪畔防汛道路，一路來到牡丹鄉，深刻感受原住民的繽紛文化。

交旅處表示，這場「很桑」的路跑賽，可以選擇精實的半馬21公里組、輕鬆寫意的11公里組，或跑完還有很多時間泡湯的4.5公里組，而跑完步後，映入眼簾的是大片金黃色的光毯，宛如置身在夜空中的閃耀星海，隨後漫步在日式浪漫的廊道、享受泡腳池的休閒寧靜，將是最完美的路跑加泡湯之旅。

交旅處表示，民眾報名賽事將能獲得金色或黑色的賽事紀念T-shirt、運動毛巾，以及伴手禮溫泉米，而完賽獎牌則以亮金配色為基底，描繪踩踏山巒，置身雲霧之景，至於獎盃的設計更是別具巧思，以木製水瓢和水杯製成，讓獎盃更環保與實用。

交旅處強調，路跑報名至今已吸引約600人參加，即將於8日截止，歡迎民眾把握機會，報名網址https://bit.ly/2023四重溪溫泉路跑，如需更多相關訊息請上「2022四重溪溫泉季」官網https://sichongxi2022.com/ 或下載「屏東go好玩」APP查詢。