公視招牌環境節目《我們的島》全新製作網路影音《阿聰現煮時｜島的行動客廳》，主持人陳信聰走出攝影棚，帶觀眾了解台灣各地的環境議題，「像是回到最初當記者的心情，主持風格少不了犀利，但會更多幾分詼諧幽默」。為了吸引更多人關注環境議題，還加了些搞笑橋段，陳信聰笑稱搞不好可以報名「走鐘獎」。

陳信聰隨節目中到各地，還擺設車邊帳、桌椅，研磨烹煮自己烘的咖啡豆，邀請在地居民到「島的行動客廳」，聊聊當地環境大小事。他開玩笑說自己像是「鄰居大叔」，也說「不只請喝咖啡、也會帶大家品嘗在地特產，更重要是傾聽當地居民的心聲與他們生活上遇到的環境問題」。

而公視《我們的島》製作人于立平表示，希望以網路影音型態，「用較為輕鬆的方式，讓更多人一起來理解這片土地上的故事。」，後續將探討彰化芳苑蚵仔日漸減產，以及彰化漢寶農地囤土議題，也前往台中大雪山，關心森林及農作受到氣候變遷的影響。

「公共電視-我們的島」YT頻道節目《阿聰現煮時｜島的行動客廳》每周四上線，也同步在公視＋影音平台上線。