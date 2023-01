從港片女打仔開星途的楊紫瓊今天憑藉「媽的多重宇宙」一片精彩演出,在美國加州舉行的第80屆金球獎頒獎典禮獲頒音樂或喜劇類最佳女主角獎,證明她身手了得、演技更是一流。

華裔女星楊紫瓊8日剛以「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)在紐約舉行的第94屆國家評論協會獎(National Board of Review Awards)頒獎典禮拿下最佳女主角殊榮,是這座獎項45年來首次出現亞裔影后,如今再獲金球獎肯定,更被看好入圍好萊塢頒獎季壓軸的奧斯卡金像獎。

楊紫瓊在1980、1990年代不假替身演出一系列香港武打片,包括1985年的「皇家師姐」、1992年的「警察故事3超級警察」,以及1993年的「武俠七公主之天劍絕刀」,建立起女打仔形象。

她1997年在諜報片「007:明日帝國」(Tomorrow Never Dies)飾演龐德女郎,獲外媒影評盛讚「差點搶了主角龐德的鋒頭」;後來在2000年李安執導「臥虎藏龍」(Crouching Tiger, Hidden Dragon)中的細膩演出,又讓她入圍「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎(BAFTA)最佳女主角,成功打入國際市場。

楊紫瓊接下來拓展戲路,接演一些不同於「女打仔」的角色,諸如在2005年「藝伎回憶錄」(Memoirs of a Geisha)飾演資深藝伎;2011年在「以愛之名:翁山蘇姬」(The Lady)中扮演緬甸民主人士翁山蘇姬;2018年在「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)挑戰惡婆婆角色。

而2022年的「媽的多重宇宙」似乎終於讓她打破好萊塢加諸於亞裔藝人的無形天花板,成為不僅僅是亞洲也是全球家喻戶曉的人物。

楊紫瓊先前接受美國「時代雜誌」(TIME)專訪時,大嘆好萊塢欠缺亞洲面孔,特別點出至今還沒有亞洲女性得過奧斯卡最佳女主角獎。她當時說:「這一切不該和我的種族有關,但這確實是一場硬仗。起碼讓我嘗試看看嘛。」

楊紫瓊今天在金球獎出線,奠定了自己全方位演員的地位。與她一同入圍的演員包括「哈里斯夫人去巴黎」(Mrs. Harris Goes to Paris)的蕾絲莉蔓薇爾(Lesley Manville)、「巴比倫」(Babylon)的瑪格羅比(Margot Robbie)、「五星饗魘」(The Menu)的安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy),以及「祝你好運,里奧格蘭德」(Good Luck To You, Leo Grande)的艾瑪湯普遜(Emma Thompson)。