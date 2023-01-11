從港片女打仔開星途的楊紫瓊今天憑藉「媽的多重宇宙」一片精彩演出，在美國加州舉行的第80屆金球獎頒獎典禮獲頒音樂或喜劇類最佳女主角獎，證明她身手了得、演技更是一流。

華裔女星楊紫瓊8日剛以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）在紐約舉行的第94屆國家評論協會獎（National Board of Review Awards）頒獎典禮拿下最佳女主角殊榮，是這座獎項45年來首次出現亞裔影后，如今再獲金球獎肯定，更被看好入圍好萊塢頒獎季壓軸的奧斯卡金像獎。

楊紫瓊在1980、1990年代不假替身演出一系列香港武打片，包括1985年的「皇家師姐」、1992年的「警察故事3超級警察」，以及1993年的「武俠七公主之天劍絕刀」，建立起女打仔形象。

她1997年在諜報片「007：明日帝國」（Tomorrow Never Dies）飾演龐德女郎，獲外媒影評盛讚「差點搶了主角龐德的鋒頭」；後來在2000年李安執導「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）中的細膩演出，又讓她入圍「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎（BAFTA）最佳女主角，成功打入國際市場。

楊紫瓊接下來拓展戲路，接演一些不同於「女打仔」的角色，諸如在2005年「藝伎回憶錄」（Memoirs of a Geisha）飾演資深藝伎；2011年在「以愛之名：翁山蘇姬」（The Lady）中扮演緬甸民主人士翁山蘇姬；2018年在「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）挑戰惡婆婆角色。

而2022年的「媽的多重宇宙」似乎終於讓她打破好萊塢加諸於亞裔藝人的無形天花板，成為不僅僅是亞洲也是全球家喻戶曉的人物。

楊紫瓊先前接受美國「時代雜誌」（TIME）專訪時，大嘆好萊塢欠缺亞洲面孔，特別點出至今還沒有亞洲女性得過奧斯卡最佳女主角獎。她當時說：「這一切不該和我的種族有關，但這確實是一場硬仗。起碼讓我嘗試看看嘛。」

楊紫瓊今天在金球獎出線，奠定了自己全方位演員的地位。與她一同入圍的演員包括「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs. Harris Goes to Paris）的蕾絲莉蔓薇爾（Lesley Manville）、「巴比倫」（Babylon）的瑪格羅比（Margot Robbie）、「五星饗魘」（The Menu）的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），以及「祝你好運，里奧格蘭德」（Good Luck To You, Leo Grande）的艾瑪湯普遜（Emma Thompson）。