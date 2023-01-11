楊紫瓊以《媽的多重宇宙》成功在金球獎上封后。（美聯社）

奧斯汀巴特勒以《貓王艾維斯》拿下劇情類影帝。（美聯社）

史蒂芬史匹柏執導的《法貝爾曼》勇奪劇情類最佳導演及最佳影片2項大獎。（路透）

「第80屆金球獎頒獎典禮」台灣時間11日上午在美國加州洛杉磯比佛利山比華利希爾頓酒店圓滿落幕，由《傑洛向前衝》喜劇演員傑洛卡麥克擔任主持人，走過疫情和抵制風波，今年終於恢復舉辦實體典禮，電影部門最大贏家為《伊尼舍林的女妖》，入圍8項，最終拿下最佳影片等3項大獎。

《伊》片男主角柯林法洛榮獲音樂及喜劇類影帝，音樂及喜劇類以影后則頒給《媽的多重宇宙》華裔女星楊紫瓊，片中飾演她老公的關繼威也拿下最佳男配角；劇情類影帝后則分別由《貓王艾維斯》奧斯汀巴特勒及《TÁR塔爾》凱特布蘭琪拿下，《黑豹2：瓦干達萬歲》中的「王后」安琪拉貝瑟則獲得最佳女配角獎；史蒂芬史匹柏執導的半自傳式電影《法貝爾曼》則勇奪劇情類最佳導演及最佳影片2項大獎。

電視部門，《小學風雲》榮獲音樂及喜劇類最佳影集等共3獎，是最大贏家，女主角昆塔布倫森更打敗《星期三》珍娜奧特嘉、《破案三人行》席琳娜戈梅茲多為強敵封后。《龍族前傳》和《白蓮花大飯店》則分別奪下劇情類、迷你劇最佳影片。「蜘蛛女」贊妲雅憑藉《高校十八禁》拿下劇情類視后、迷你劇視后由《新創大騙局》亞曼達席菲德奪得，伊凡彼得斯也以《食人魔達默》獲迷你影集視帝。