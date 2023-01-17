農曆年即將到來，小提琴家魏靖儀17日受邀到高雄長庚醫院「快閃」演出賀年，醫師和行政主管也扮演財神爺，與護理師們在一樓藥局前發送紅包袋和棒棒糖給病人和民眾，祝賀大家新年快樂。

魏靖儀在高雄長庚一樓大廳突然現身，演奏巴哈小提琴無伴奏第三號、帕格尼尼第11號隨想曲和泰伊絲克萊斯勒美麗的羅斯瑪琳等曲目。

魏靖儀是目前當紅國際型音樂家，曾受邀在卡內基音樂廳、林肯中心、AliceTullyHall音樂廳及臺灣國家音樂廳等多個國際音樂節和音樂廳演出，曾獲Salon de Virtuosi藝術事業獎，「紐約時報」特別讚賞其音樂成就。

高雄長庚醫師和行政主管則扮演財神爺，護理師也在一樓藥局前發送紅包袋和棒棒糖給病人和民眾，祝福大家新年快樂。

高雄長庚祝福每個病人病情能夠穩定控制、吉祥平安，也提醒新年期間仍要注意防疫，希望大家有個愉快健康的假期。