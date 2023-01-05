資深女星苗可麗去年工作滿檔，除了出演八點檔《一家團圓》，也積極排練音樂劇《台灣有個好萊塢》，現在工作告一段落，她把握機會前往英國探視女兒，不時在臉書分享所見所聞，日前才分享在當地街頭，以為遇到怪漢的烏龍經歷，引起粉絲的廣大迴響，5日再透露外送餐點裡沒附白米，便出門買了一碗，不料竟噴掉185元台幣，讓她嚇壞直呼：「粒粒皆辛苦要珍惜！」

苗可麗在英國的這幾天，與寶貝女兒在路邊品嘗佳餚、欣賞歐美街景，也難得參觀博物館、觀看芭蕾舞劇《胡桃鉗》，與當地的藝術人文氣息融為一體，5日她在飯店休息時，透過外送平台叫韓國料理，意外發現沒有白飯，只好下樓買了一碗，驚覺要價185元，而且一點米香都沒有，感嘆物價過於驚人。

苗可麗買來白飯不僅貴又不合胃口。(圖/苗可麗 FB)

貼文一出，掀起星友和粉絲驚呼聲，演員楊子儀留言表示：「這米看起來就很難下嚥」，苗可麗回覆：「的確不好吃但還是感恩，不然綠咖哩很難當湯喝」，諧星唐從聖開玩笑說：「那一個排骨便當不就要1200(台幣)」，苗可麗認真回：「大概也要5、600」，另有粉絲指出，在英國要吃馬鈴薯、白飯是當地的奢侈品，釣出苗可麗分享觀察：「發現是，但不管什麼都貴，牛奶比水便宜」，對此，有粉絲忍不住喊：「在臺灣真的很幸福，到處都有便利商店」，令身在異國的苗可麗笑回：「真的！台灣真是寶島」，並附上愛心符號，透露出內心對家鄉的喜愛。