英國政府周一宣布，將把下一財年的企業能源補貼削減85%，來到僅55億英鎊(約67億美元)。英國政府此前已經稱該措施為「昂貴的無法持續」。

該6個月期的能源支援計畫預定在今年3月到期，政府當初預估將花費184億英鎊。

財政部長Jeremy Hunt說，其首要任務就是降低生活成本，這是家庭和企業都在苦於應付的問題。財政部也試圖削減能源支援方案，以便穩定該國的公共財政。

政府表示，在2023年4月至2024年3月這一財年內，能源帳單將獲得打折，天然氣每MWh(百萬瓦時)最高折扣6.97英鎊，電力則為19.61英鎊。

新方案將較舊方案更不為慷慨，舊方案為天然氣每MWh單位折扣75英鎊，電力為211英鎊。

根據新計畫，如果能源價格額外升高之時，企業將自行支付多出來的成本。

新計畫也將對消耗較大的能源密集企業(多數為製造業)提供額外的支援。

英國小企業聯合會表示，這種支援的減少是「令人非常失望」。

FSB主席Martin McTague說：「許多小企業將無法用新版計畫所支援的零錢生存下去」。