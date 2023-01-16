周一日圓持穩在七個多月高點附近，在日銀本周公布貨幣政策決議前，交易員加大對該央行可能進一步調整債息控制政策的押注。

繼上周五飆升至127.46兌一美元，創下去年5月來新高後，目前日圓微跌0.1%，報128.01。

市場一直在敦促日本央行放棄超寬鬆貨幣政策，這樣的氣氛導致上周五日本10年期指標公債殖利率漲破日銀新設下的天花板。

日本央行將於周三宣布貨幣政策決議，市場預期該央行將進一步調整或完全放棄其公債殖利率控制政策。

澳洲國民銀行外匯策略部門主管Ray Attrill表示：「我認為全世界都將密切關注周三的結果，這一周G10國家貨幣可能都將由日圓和日圓的換匯換利走勢來決定。我不認為日銀有那個『閒情逸致』說他們要評估、要等到第二季或等到黑田東彥卸任，而不做出任何進一步的調整」。

現任日本央行總裁黑田東彥將於今年4月卸任。

日銀的債息曲線控制政策是去年日圓暴跌12%的其中一個主要因素。自該央行去年12月意外擴大其債息目標區間以來，日圓已經跳漲逾6%。

其他主要貨幣方面，自上周公布的數據顯示美國去年12月消費者物價指數（CPI）月增幅為逾兩年半以來首次放緩，美元仍然低迷不振，尚未從上周的拋售中回神。

美元指數暫跌0.13%，報102.13，仍徘徊在上周五創下的7個月低點（101.97）附近。

澳洲國民銀行外匯策略部門主管Attrill表示，美元的下行正蓄勢待發，我認為還會跌更多。

歐元兌美元微漲0.04%，報1.0838美元，仍然守在上周五觸及的9個月高點1.0868美元附近。

英鎊在上周五站上一個月高點1.22495美元後，目前微漲0.05%，報1.2240美元。德國和英國最新公布的經濟數據優於預期，顯示兩國可能暫時驚險地躲過了衰退。

澳元兌美元漲0.2%，報0.6989美元。紐西蘭元漲0.16%，報0.63955美元。

在加密貨幣方面，隨著市場的風險偏好增強，比特幣繼上周六漲破2.1萬美元大關後持續走高，根據Coinbase報價，比特幣目前漲3%，報21340.59美元。以太幣漲3.5%，報1580.04美元。

周一美國市場因逢國定假日休市，交易交投清淡。