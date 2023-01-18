日本央（銀）行（BOJ）18日的政策聲明不符市場預期，除繼續維持超低利率，外界期待進一步放寬的殖利率曲線控制（YCC）政策，也未做任何調整。日圓與日本公債殖利率應聲雙雙下挫；日本股市收在1個月高點。

日銀結束2天集會後周三宣布最新貨幣決策，一致同意短期利率繼續停留在負0.1％，10年期公債殖利率維持在0％附近。至於眾所關注的殖利率曲線控制也按兵不動，目標區間上限保持在0.5％。

日銀上月20日突然微調YCC政策，將目標區間上限由0.25％放寬到0.5％，總裁黑田東彥雖強調尚未開啟貨幣緊縮循環，投資人卻將此解讀為BOJ準備加入升息行列的起手式。

有分析師因而預測，日銀周三的政策聲明不是擴大放寬YCC目標區間，就是索性取消YCC，終結這項自2016年起實施的政策，然而日銀的最新決策讓投資人期待落空。

黑田總裁在會後記者會上表示，日本經濟的不確定性仍很高，維持貨幣刺激政策支撐經濟有其必要，確保企業能調高薪資。

Totan Research首席經濟學家加藤出（Izuru Kato）指出，現在放寬殖利率區間或廢除YCC政策，容易讓BOJ成為市場攻擊箭靶。他說：「BOJ決定更加靈活運用市場工具，藉此向市場傳遞訊息，在黑田卸任前貨幣政策不會有重大改變。」黑田將於4月初結束任期。

日銀未如預期改弦易轍，周三日圓兌美元重貶多達2.4％，跌到131.2日圓，創2020年3月來最大單日跌幅。但日股因日銀維持寬鬆受惠，日經225指數周三勁漲2.5％收在26,791.12點，創12月19日來收盤新高。

日本10年期公債殖利率接連3天升破日銀設的0.5％上限後，周三滑落到0.37％，寫下2003年11月來單日最劇烈跌幅。

日銀周三同時發布季度展望報告，將本財年（截至今年3月底）核心通膨率預估，由10月估值2.9％上調到3％。但因憂心全球需求放緩拖累出口，日銀下修接下來2個財年的經濟成長率預估。