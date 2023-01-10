（即時已發）農曆年前除花果外幾乎全面齊漲，蔬菜漲幅近5成

李柏澔／台北報導

農曆春節前採購年貨、送禮、祭祖等需求大漲，成為年度蔬果、魚肉、花卉等農產品的消費高峰。根據台北農產運銷公司統計，今年春節前除了花卉和水果外幾乎都大漲，而今年蔬菜每公斤平均價格較去年漲了4成6，紅包還沒包出去，民眾荷包恐先傷一波。

農委會今(10)日公布農曆春節前農漁畜產品供應統計，根據北農最新資料指出，今年春節前兩周蔬菜每公斤平均價35.2元，較去年24.1元漲了4成6，其中高麗菜每公斤19.5元，更是去年10.3元的近1倍漲幅，其他如花椰菜、大芥菜、蘿蔔等每公斤漲了4至10元不等。

水果部分有漲有跌，祭祖必備的椪柑從去年每公斤28.9元漲到34.3元，比去年漲了近5元；茂谷柑則由每公斤32.5元漲到34.3元，漲了近2元，其餘水果如棗子、桶柑、蓮霧等每公斤均跌價7-25元不等。

花卉部分除了劍蘭價格幾乎持平外，百合花去年同期每把222.8元，今年僅126.8元，暴跌近百元。

漁產品部分，今年合計預供量4992公噸，每公斤平均價155.5元低於去年130元，但除了石斑魚跌幅較多，其他魚種均漲價，民眾搶破頭的白鯧從去年每公斤463.9元漲到今年470.2元；白蝦從去年公斤203.7元漲到今年233.3元；金鯧則從去年每公斤162.6元漲到今年191.8元。

此外，民眾關心的雞蛋今年預供量168萬箱，比去年155萬箱要多，今年雞蛋每公斤67.5元、土雞每公斤83.3元、豬肉85.3元，均比去年高出6-12元不等，都有一定的漲幅。

農委會主委陳吉仲表示，農漁畜產品的供應易受氣候異常和飼料價格成本增加影響，價格波動在所難免，農委會再過年前也會推出農漁畜產品的平價專區供民眾採購，相關內容將於本周公布。