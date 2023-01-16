證交所今（16）日公布去年12月證券商承作定期定額投資金額為57.51億元，較去年11月55.29億元的歷史次高更高，再度刷新歷史次高。

據統計，證交所之前寫下的歷史新高是去年3月的65.18億元，由於去年台股幾乎跌了一整年，造成證券商承作定期定額金額一直無法突破新高紀錄，去年12月台股反彈近5％，小資族仍持續「錢」進台股，加碼個股及ETF。

去年12月證券商承作定期定額為57.51億元，較11月增加2.22億元。

證交所並統計，去年12月台股集中市場成交量周轉率為8.17％，（11月為8.4％）；當沖成交值占比39.1％、平均每日當沖戶數：87,049戶（11月各為40.92％、93,139戶）。

另外，去年12月ETF成交值占比為5.04％（11月5.47％）；12月自然人成交值比重56.17％（11月56.95％）、外資成交值比重32.5％（11月33.63％）；12月有交易戶數245萬241戶（11月246萬2,329戶）。