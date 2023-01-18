主計總處今（18）日公布去（2022）年第四季GDP概估，由於第四季出口衰退比預期嚴重，以致去年第四季經濟成長轉為為-0.86％，終結26季正成長，為金融海嘯以來最大負成長，影響所及，去年全年經濟成長率由原預測3.06％降為2.43％，未能保三。

主計總處原本在元月底進行GDP概估，因應今年春節較早到來，因此提前在今日完成概估，對外公布。主計總處原預測第四季商品與服務輸出仍有0.05％的正成長，但受商品出口衰退大於預期影響，去年第四季商品與服務輸出轉為負成長5.09％。

至於第四季民間消費，在國人逐漸接受與疫情共存的情況下，民間消費比原預測略增，成長2.89％，綜合統計處專門委員吳佩璇表示，併計各項之後，去年第四季經濟成長率遠低於預期，終結26季的正成長，降至-0.86％，創下金融海嘯（98年Q4之後）以來最大負成長。

吳佩璇表示，受第四季成長不如預期，因此併計前三季，去年全年經濟成長率2.43％，也是106年以來最低。