美國政治新聞網（Politico）歐洲版10日報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）已「悄悄」恢復英國政府對英中協會（GBCC）的資助，以增進對中方的接觸與了解。

據英中協會網站，該機構由英國外交和聯邦事務部（現英國外交、聯邦和發展事務部，FCDO）於1974年創立，致力於鞏固英中兩國關係與增強互信，協助兩國政府、司法部門和決策者就核心法治及改革問題展開對話。

在英國2021-2022財年，FCDO向英中協會提供了50萬英鎊的資助，占該機構核心運營成本61％。但在去年6月，FCDO發言人證實，由於當前的財政環境，包括官方發展援助預算的減少，決定終止對英中協會的援助資金。

據Politico報導，英國政府官員透露，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）已在寫給英中協會的一封信中宣布恢復資助的決定，但資助的數目將削減至35萬英鎊。FCDO發言人稱，英中協會致力於增加英國政府的涉華專業知識，再加上其在中國的牢固關係，有助於支持和發展英國的利益。

英國下議院外交事務委員會保守黨主席、英中協會董事會成員克恩斯（Alicia Kearns）表示，英國政府恢復對該機構的資助是明智且受歡迎的「政策逆轉」，英國需要更多能與中國對話、分析並了解中國的人。