斗六市民張宏銘（左）播撒6分地蘿蔔種子做愛心，雲林特種搜救協會長、縣議員林岳璋（右）協助號召民眾採收隨喜樂捐，4萬多元樂捐款17日捐給小天使發展協會，理事長張為忠（中）代收。（周麗蘭攝）

斗六市民張宏銘播撒6分地蘿蔔種子做愛心，雲林特種搜救協會長、縣議員林岳璋8日協助號召民眾採收隨喜樂捐，總共收到4萬0635元，今（17日）全數捐給協助智能障礙、自閉症兒童的雲林縣小天使發展協會，該會理事長張為忠表示，今年小作所自製的餅乾、烘焙的堅果銷售情形不佳，這筆捐款如及時雨。

雲林縣小天使發展協會理事長張為忠（左二）回贈感謝狀給雲林特種搜救協會、雲林縣議員林岳璋服務處、雲林宏宇關懷協會。（周麗蘭攝）

經營汽車修配廠的張宏銘也是雲林宏宇關懷協會長，去年首次撒6分地蘿蔔種子做公益，縣議員林岳璋舉辦焢窯活動號召民眾採收，意外的是有人一次帶走數十斤，甚至有人拿去市場賣，今年改為限量10斤，同樣隨喜樂捐。

林岳璋表示，社會上愛心暖流仍在，本月初舉辦第二次拔蘿蔔做愛心活動，有人得知要捐助雲林縣小天使發展協會，完全不看重採收蘿蔔幾斤，直接捐款500元、1000元。

張宏銘說，為了蘿蔔收成好，一開始就找專業農民幫忙撒種，不料氣候乾旱，蘿蔔長不大，老天爺很幫忙，就在採收前兩天下了一場雨，6分地蘿蔔一夕長大不少，採收的民眾都很開心，隨喜樂捐的人不少。

林岳璋、張宏銘今（17日）把收到的愛心捐款4萬多元全數捐給小天使發展協會，由理事長張為忠代收，張也是雲林特殊教育學校家長會長、雲林特搜義工。

張為忠說，協會目前服務100多名智能障礙、自閉症兒童，該會設在斗六市西平路的「心心小作所」安置18名成年的身心障礙大孩子，教導做手工餅乾、烘焙堅果，今年的過年禮盒買氣不太好，非常感謝宏宇關懷協會長張宏銘、雲林縣議員林岳璋寒冬送暖，也希望民眾多多愛護採購，給予弱勢孩子們自立的機會。