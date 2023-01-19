麥寮鄉後安村濠溝橋因進出六輕工業區的重車輾壓，去年9月橋面突然破大洞，雲林縣府列為U4級危橋，10月拆除搶修，不到3個月就修復，並以高速公路等級的厚鋼梁鋪設橋面，19日舉行完工通橋典禮，居民極肯定施工品質。

位於麥寮鄉道雲1-5線的濠溝橋，連結雲3線、雲1線，是進出麥寮六輕工業區的重要通道，去年9月橋面破大洞，一度被懷疑與地震有關，求證結果是被重車日以繼夜輾壓破損導致。

縣府工務處將其列為U4級（需緊急派修）危橋，自籌工程327萬元整，迅速規畫設計並派工修繕，順利於農曆年前完工通車，19日舉行通車典禮，橋梁題名濠溝橋，落款「雲林上場」。

縣長張麗善表示，該工程全橋封閉僅17天，以預力梁方式施工，開放部分橋面供機慢車行人通行，把交通不便衝擊降到最低。牆面使用高速公路等級的厚鋼梁製作，鄉親都非常肯定品質，雖然比較耐壓，但她希望重車不要超載。

工務處長汪令堯表示，濠溝橋11.6公尺，橋寬9.4公尺，新設主梁、橋面板，以符合最新設計規範，沿用既有橋台以減少經費及縮短修復工期，去年10月下旬開工，原定工期90日曆天，提前本1月9日通車。