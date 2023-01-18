雲林縣二崙鄉農民廖永東種植來自澎湖的巨無霸高麗菜，採收後送了1顆給雲林縣長張麗善，張麗善18日說這顆直徑約90公分、重達20餘台斤的高麗菜，應該有她臉的10倍大，可以煮給10個人吃沒問題，非常感謝永東的分享，其勇於實踐夢想的堅持，如同雲林眾多農民致力奮鬥的縮影，讓她相當感動。

廖永東務農多年，以前都是種植一般高麗菜，去年友人送給他一些澎湖的巨無霸高麗菜種子，抱著好奇、挑戰的心情在網室試種約800株，沒想到生長情況非常好，近日採收，每顆都是巨大無比，除了分贈親友，也在路邊販售，每顆500元，吸引不少民眾購買，有人想吃看看「巨無霸」的味道，也有人放在家裡當擺飾。

雲林縣二崙鄉農民廖永東種植巨無霸高麗菜，1顆重達20餘台斤。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

廖永東表示，一般高麗菜重約2至3台斤，種植6、70天就可收成，巨無霸高麗菜可達30台斤，要種120至150天，因個頭大相當占面積，1分多地僅可種800顆左右，其重量十足，1顆就可供全家一起享用，非常適合新春期間增添樂趣。

廖永東特地贈送1顆巨無霸高麗菜給雲林縣長張麗善，張麗善開心地說「太威了，這顆直徑90公分的高麗菜，應該有麗善臉的10倍大吧」。永東送來網室栽培的巨無霸高麗菜與她分享，這不只是1份喜悅，更是夢想的展現，畢竟能種出吸睛的的巨大高麗菜，得靠多年經驗的累積，不斷嘗試不斷碰壁才能有成果。

張麗善提到，巨無霸高麗菜不是只有大而已，清炒起來口感脆甜、纖維細緻，1顆可以煮給10個人吃，她把農民的喜悅與縣府同仁們分享，讓大家春節與全家幸福團圓時，都能吃到鮮甜美味的高麗菜。