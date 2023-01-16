英國第二大連鎖超市集團森寶利(Sainsbury's)已經與線上訂餐和遞送公司Jus Eat Takeaway合作，為全英國民眾和家庭提供更快速的雜貨送貨服務。

消費者只需在Just Eat的App下訂森寶利的商品訂單，30分鐘以內即可到貨。

到二月底，雙方將推出超過175家的商店服務，並在2023年進一步擴展到全國範圍。

森寶利也擁有自己的送貨服務，包括「Chop Chop」服務，能在60分鐘內完成送貨。

Just Eat Takeaway也與英國其它零售商有合作，包括第三大超市集團Asda、第一大超市特易購(Tesco)旗下的批發商Booker，以及快餐公司Greggs。

森寶利在上周公布聖誕假期優於預期的銷售表現。

據市調機構NielsenIQ的調查，英國12月線上零售銷售增加2.8%，其中雜貨銷售占比減少到10.4%，低於2021年同期的11.2%占比。