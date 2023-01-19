橘子(6180)與文策院、媒體製作人詹仁雄共同投資全方位娛樂公司「踢帕娛樂」，產製具有國際競爭力的音樂潮流、原創節目IP；同時，將結合旗下服務及數位轉化能力，放大IP價值並擴大會員基礎。踢帕娛樂資本額1.37億元，由橘子集團及詹仁雄合資的「好吉影視」與文策院共同投資，好吉影視持股51.1％，文策院持股48.9％。

橘子集團近年觸角延伸至電影、戲劇、綜藝、音樂、策展等投資或贊助項目，董事長劉柏園表示，橘子集團此次以資本合作的商業模式，與文策院及頂尖創意人詹仁雄共同創立「踢帕娛樂」，嘗試透過三方資源加乘，給予台灣年輕娛樂人才更大的舞台，期待打造更有趣豐富的泛娛樂作品，帶領台灣IP及文化出海。

2022年「踢帕娛樂」成功打造的現象級男團節目《原子少年ATOM BOYZ》中，橘子集團即以beanfun!為核心，深度串連集團旗下電商、電子支付、數位發行、數位出版、媒體等服務，發展出虛實整合的粉絲收藏品及原創小說漫畫，架構出有別於傳統娛樂產業的造星新模組。

2023年beanfun!將陸續與中華文化總會、台北流行音樂中心等更多單位合作，運用橘子集團的數位能力持續放大IP效益，為國內優質的音樂、影視IP創造更多不同的可能。

「踢帕娛樂」以產出年輕世代喜愛的節目內容為市場定位，2023年春夏將推出全新選秀節目《未來少女 Next girlz》及戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌2白色戀歌》，下半年預計發布兩檔音樂競演型節目《大學好聲音》、《女王的舞台》；並跨足戲劇圈，由原子少年第一季人氣成員主演的《原子蚪劇》也將陸續上映。