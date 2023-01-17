許效舜（左起）跟威廉岳父一見如故，右為威廉。（東森超視提供）

威廉岳父（左）曾任射箭教練，右為許效舜。（東森超視提供）

東森超視全新外景旅遊實境綜藝節目《效廉 出發吧！》由「逗趣大叔」許效舜搭檔「熱血青年」威廉，2人的第一站以「南投」作為出發點，身為南投女婿的威廉也特別回到老婆卓君澤（卓卓）位在埔里的娘家。曾任射箭教練的卓爸爸跟製作單位串通，要求威廉帶著眼罩、手拿氣球當起標靶給岳父射箭，嚇得威廉趕緊求饒。

卓君澤的爸爸卓正彬曾是埔里國中的體育組長兼射箭教練，製作單位便安排威廉跟許效舜進行射箭特訓。但卓爸爸退休近10年，熱身時每只箭都未見正中紅心，鬼靈精怪的許效舜立刻與製作單位聯合卓爸爸一起密謀惡作劇，要求威廉帶著眼罩、手拿氣球當起標靶給岳父射箭，嚇得威廉急忙求饒：「爸，不要開玩笑，我平常這麼尊敬你，你這樣卓卓會生氣！」綜藝魂上身的岳父卻笑回：「我沒射好的話，卓卓才會殺了我！」還安慰道：「如果你真的怕，想卓卓就好。」這對岳婿一來一往的互動相當逗趣，最後卓爸爸準確射中氣球，大展他神箭手的功力。

「受驚」嚴重的威廉解脫後，一臉委屈表示：「我只不過是娶人家女兒，也有好好對待人家，為什麼要這樣設計我呢？剛剛我還一度以為這是卓家的謀財害命。」笑翻眾人。事後，威廉坦言心情非常緊張，原本擔心身為素人的岳父在表現上會顯得怯生、無法呈現節目希望的效果，「沒想到舜哥跟我岳父一見如故，兩人還聯合起來整我！」他笑說：「可能是岳父想報我把卓卓把走的仇。」回憶初次與岳父見面的場面，威廉透露當時是靠著「裝俗辣」的樣子成功博得卓爸爸的歡心。

威廉岳父也分享卓君澤初次帶威廉回埔里見家長時的場景，他當時心想說：「慘了，這麼帥的男孩子，一定是被他把走的」，但最後威廉的表現反而深獲他的肯定。卓爸爸說，卓家人都知道他不敢吃魚，有一回他們一同出遊，威廉不僅大方請吃飯，還貼心將午仔魚的魚刺全部挑起才放入他的碗中，卓爸爸直呼：「這是我生平第一次享受有人為我挑魚刺的待遇。」威廉的暖心舉動也讓岳父感動大讚：「我真的沒有看錯人！」

今年農曆新年，是威廉婚後該正式以「女婿」的身分第一次帶卓君澤回娘家，但小倆口早已安排在新年期間到國外度蜜月，威廉為此準備「金額不小」的紅包孝敬岳父、岳母，「也會準備補品給他們補身子。」但威廉親吐與卓君澤交往五年、結婚近一年，心中曾有個坎一直過不去，那就是一開始要改口「叫岳父爸爸、喊岳母媽媽」的這件事，甚至在和卓君澤登記結婚後，威廉仍繼續稱呼卓爸爸為叔叔。

一旁的岳父也大方承認自己當初也對此事耿耿於懷，甚至在心中暗暗設想：「如果在婚宴上又叫我叔叔，我一定不會把卓卓的手交給他！」豈料，威廉婚禮當天像是開竅了一樣，遠遠一見到岳父就大喊「卓爸」，這才讓他寬了心。許效舜聽完忍不住吐槽威廉：「你是公眾人物，還有這種障礙不行吧！應該放下包袱直接叫爸爸，這樣很像是隔壁鄰居的感覺。」岳父笑回：「人家有叫那聲爸我就很高興了。」立刻護航賢婿的行為，也足見兩人之間的好感情。

許效舜搭檔威廉主持一季便快速累積大批忠實觀眾，兩位跨世代的人夫成為忘年之交的知己好友，不僅彼此分享人生故事，也帶著觀眾深入瞭解每個城鎮獨有的歷史人文，探索每個地方的特色美食生活搭檔組合。接下來將以《效廉 出發吧！》繼續寫下兩人為彼此充電、在台灣各地汲取能量的故事，2月12日起，敬請鎖定東森超視33頻道，每周日晚間8點《效廉 出發吧！》。