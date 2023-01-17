（圖／取自周以正臉書）

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對於王浩宇14日在臉書稱，王世堅父親王明德咬出同學及謝雪紅等人一事，學者周以正找到民國三十八年保密局長毛人鳳簽報的公文，證實告密者並非王世堅的爸爸王明德，而是另有其人。

王浩宇14日在臉書稱，王世堅父親王明德就讀台大期間參與「讀書會」，為追女生將「禁書」送出，結果對方隨意亂丟被查獲，最後王明德咬出同學及謝雪紅等人，為黨國立大功，僅輕判感化教育，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達。」

不過學者周以正找到民國三十八年保密局長毛人鳳簽報「奸匪光明報等案犯處理辦法」的公文，證實告密者非王世堅的爸爸王明德，而是另有其人。

根據公文所載，「王明德供，二十一歲，台北市人，三十七年十二月參加奸黨組織，隸屬成功中學支部，由王某（北平人）領導。經常開會，未做實際工作等語，擬管押感訓，以期悔悟。」

公文另載，「姚清澤供，二十一歲，台北市人，三十七年九月參加奸黨組織，隸屬成功中學支部，受王某領導，擔任統戰工作，曾發展彭蘊炫、張英俊、游英等三名加入奸黨等語」。

對於姚清澤，公文還特別提到，「該犯經說服後，自動供出上情，並供出台大匪方線索，因而擴大破獲，對吾人貢獻甚多，該犯對其過去所為，亦深感悔悟，願自新悔過，擬免除其刑，由本局運用偵補成功支部漏網匪犯」。

學者周以正認為，台大法學院支部的線索是由姚淸澤所供出，逮捕吳振祥，再由吳振祥供出戴傳李、詹昭光、孫居淸、許遠東、鄭舜茂等人，吳振祥免除其刑，且由保密局運用偵補台大支部漏網匪犯。再因戴傳李 供出的線索追到基隆中學。