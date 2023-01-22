今(22日)是大年初一，也是兔年開春第1天，習俗需外出走春，「感應占卜師」王妙坤也以多年命理經驗，詳細分析2023年12生肖年度整體運勢，並提供逢凶化吉的建議。屬龍的人吉凶參半，避免血光之災；屬蛇的人勿搬遷或轉職，宜把精力放在進修或學習新的技能上；屬馬的人運勢相當不錯，但切記要恭謙柔順，避免捲入無妄之災；屬羊的人是名利雙收的一年，但女子尚安，不利男子。

龍

吉星：三合、六合

凶星：病符、亡神

在今年的運勢中，吉凶參半，實有美中不足之處，雖有三合、六合吉星的加持，在運勢上能夠有不錯的表現，也能遇到貴人扶持，但在整年的運途上，卻是多事之秋，容易遇到許多不順遂的事情產生，財庫上恐有損耗，例如家電、傢俱突然損壞，需要添購等，另有血光之災，在交通上要多注意行車安全，飲食上也要謹慎，身體的維護保養亦須多加留意，避免突發性疾病，今年在吉星與凶星的拉扯之下，喜憂交加，會讓你感到有些疲憊，但是不要害怕，在命運的磨練之下，相信過了今年，你會變得更加成熟。

蛇

吉星：三合、六合

凶星：天狗、吊客、八座

今年是韜光養晦、適合沉潛的一年，因天狗星降臨，在開創上容易受阻，想要衝刺也會遇到困難，同時受吊客星的影響，心情上容易不安、煩躁，讓你在生活上多愁善感，所以不適合有改變現況的作為，應保守為宜，如無必要，不要搬遷或轉職，能夠免去無謂的煩惱，今年也易有不測之災，須格外謹慎，小心火燭、刀傷、勿行夜路、不利遠行等，雖說看似不順，但若能將精力運用在充實自己上，例如進修，或是學習新的技能，則能夠大有斬獲，得到不錯的成績，增加自信心，建議正月上旬制化天狗凶星，能增添運勢，化解災厄。

馬

吉星：天德、福德、天喜

凶星：卷舌

今年的運勢相當不錯，有天德、福德、天喜等吉星相互拱照，讓運途上呈現一片行運光彩，吉喜之象，同時又能得貴人相助，諸事亨通，欣欣向榮，但可不要因此就狂妄自滿，過度膨脹，今年仍有捲舌星在旁，易有口角是非，須慎防小人暗箭，以及禍從口出的狀況，尤其是與人相處時，要恭謙柔順，不要鋒芒畢露，以免捲入無妄之災中，在夫妻或情侶之間，勿據理力爭，宜多包容忍讓，能保感情和合，今年在財運上也很飽滿，有機會獲得相當多的額外收入，若經過土地公廟時，建議可以多加參拜，有助運勢平順。

羊

吉星：將星、天匱、天解

凶星：白虎

今年的財運非常旺盛，在聲望上也能有大大的提升，可以說是名利雙收的一年，能文能武、能進能退，在事業上，財源廣進，生意興隆，交易順遂，雖說前程似錦，但美中不足之處，白虎凶星降臨，女子尚安，男子不利，所謂白虎入命宮，叫聲恐傷人，今年要多注意血光、疾病等，另有無事生災之象，要慎防意外，今年亦不宜合夥、替人擔保，以及進入喪家，若能結婚、生子、參加喜慶之事，有助於沖去災厄，感情上較無過多的發展，但人緣不錯，可將心思用於工作事業上，建議至宮廟制白虎凶星，祈保平安。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！