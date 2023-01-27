王彩樺19歲女兒黃于庭憑著甜美外型被封為「最美星二代」，近期母女倆更一起主持旅遊實境節目；然而，王彩樺近日爆出前年女兒因發生一起嚴重車禍，導致右腿骨折，一段時間無法正常跪著，所幸經過治療現在已無大礙，還可以繼續跳舞。

根據《NOWnews》報導，黃于庭在前年底騎車載學姊時發生車禍，導致右大腿開放性骨折，不過她當下不顧自己的還流著血，第一時間就將車子移開幫助學姊脫困，據悉，她當時除了腳傷外，額頭上也縫了幾針，身上還留有當時的疤痕，且有一段時間她不能正常跪著，不過幸好她年輕恢復力快，所以還能繼續跳舞，而作為母親的王彩樺坦言，相當心疼但仍樂觀看待「人生意外難免，都是小事的話，就是菩薩保佑」。

然而，就讀淡江大學資訊管理系二年級的黃于庭，目前在學校附近租房子，先前母女倆一起合作主持節目《媽呀！好好玩》一起到桃園、嘉義、台南、高雄和台中等地方旅遊，對於女兒踏入演藝圈，王彩樺表示，支持但要等她大學畢業，目前的通告與廣告都只能利用假日的時間拍攝。

事實上，擁有星二代光環的黃于庭之前曾透露，因為媽媽太有名，所以讀書時不想被大家知道談論，甚至曾有同學直嗆：「王彩樺女兒了不起」但她也高EQ回應「啊，她就是我媽」。