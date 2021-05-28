不少人都曾在戀愛的過程中被騙甚至受傷，有些人一旦陷入愛情就變得鬼迷心竅，沒有自己的主見，但有些人則完全相反！搜狐網命理專欄點名，金牛座、處女座、天蠍座、射手座及水瓶座的人無論是智商還是情商都非常高，從來不會在感情裡吃虧。

▍1.金牛座

在感情中，金牛座向來都佔上風，他們能隨時保有理智，不會一談戀愛就什麼都聽對方的，更不會為愛做出傻事，因為他們很做自己，即使身邊多一個人，他們的生活也不會出現太大的改變，依然和過去一模一樣。在面對伴侶提出不合理的要求時，他們只會理智思考，不會盲目答應，因此金牛座很少受委屈。

▍2.處女座

處女座心思細膩內斂，在感情當中，他們的付出往往都沒有對方多，很少會失去理智做一些瘋狂的事情，因為他們最愛的永遠是自己。而他們的另一半通常會完全相反，正是因為愛處女座，所以會心甘情願在相處的過程當中退讓，百般包容他們。

▍3.天蠍座

天蠍座個性我行我素，很難會受到別人的影響，若另一半想要用小心機來控制他們的思維，絕對是無效的。對於自己想做的事情，他們就會堅持到底，若是他們不想做的事情，任誰都沒有辦法改變他們的想法，因此在天蠍座的愛情中從不吃虧。

▍4.射手座

射手座情商、智商皆高，最厲害的地方在於口才，他們能言善道，若另一半提出他們沒意願的要求，他們就會毫不猶豫地拒絕，並且以一堆理由蒙混過關，讓對方無話可說，加上他們反應能力很強，因此他們在愛情當中並不會吃虧。

▍5.水瓶座

水瓶座天生聰明，很懂得想辦法，他們深知人生不能單打獨鬥的道理，總會習慣找救兵幫助自己，因此，在戀愛中也是如此，每當水瓶座的人遇到難題甚至失戀，他們就會積極尋求好友們的幫助，透過大家的意見，來學習如何應對，因此他們在戀愛的過程當中不會受欺負。

(中時新聞網)