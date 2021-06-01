個性敏感的人對人對事都比較謹慎小心，他們很善於觀察他人，同時也會與人保持著安全距離，搜狐網命理專欄點名，處女座、金牛座、水瓶座的人情緒最多變，他們擁有忽冷忽熱的性格，讓人根本琢磨不透，與他們相處就像在洗「三溫暖」。

▍1.處女座

處女座有很強的領悟能力和學習能力，不僅反應靈敏，能夠舉一反三，智商也超高。但處女座多愁善感，對周圍的人和事非常敏感，心眼很小，可能別人一句話就會得罪他們，所以在處女座面前，千萬不要多說話，因為他們情緒變換不定，很容易被周圍環境影響，對人容易忽冷忽熱，一般人很難看透處女座。

▍2.金牛座

金牛座個性比較保守且傳統，性格慢熱，一旦在與他人相處時發生不愉快，他們便會認為對方不理解自己，道不同不相為謀，因此沒必要花費時間和精力在對方身上，冷戰就會上演，幾乎不會再與對方聯繫。金牛座待人的態度很不穩定，可以溫暖熱情到極致，也可以直接演變成冷暴力，就算彼此十分親密熟悉，金牛座一樣也可能對你忽冷忽熱，並在不聲不響中折磨你。

▍3.水瓶座

忽冷忽熱的個性是水瓶座最大的特徵，在與人交往時，一旦他察覺到一絲絲被冷落，他就會直接退縮，透過「冷漠」來保護自己免受傷害。而水瓶男是眾所皆知的情場高手，他們很了解女人心，懂得把握愛情的尺度，能夠清楚知道什麼時候該和另一半保持一定的距離，給彼此自由的空間，每當這個時候，他們就會對戀人稍顯冷淡。等到過了一段時間，水瓶男才會在恰當時機對戀人大獻殷勤，為對方製造浪漫，這種忽冷忽熱的態度總讓愛人感到既甜蜜又痛苦。

(中時新聞網)