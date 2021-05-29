談過戀愛的人，或多或少都會經歷過提分手的階段，搜狐網命理專欄點名，魔羯座、金牛座及白羊座看待感情總是很認真，不僅在交往時愛得專一，就連說分手都會深思熟慮很長一段時間，絕不會拿感情開玩笑。

▍1.摩羯座

摩羯座在感情當中很沉穩，對待愛情認真又忠誠，所以他們很少主動提出分手，即使兩個人吵得不可開交，他們也不會輕易說要分開，但如果兩個人真的太不合適又經常吵架，並已經影響到雙方感情時，摩羯座才會產生分手的想法，但他們不會馬上做決定，反而會給自己一個期限，在期限內再次觀察雙方的相處狀況，直到真的沒有挽回餘地才會死心。因此，摩羯座一旦主動說分手，都是經過深思熟慮的結果。

▍2.金牛座

感情中最專一的星座非金牛座莫屬，他們只要跟一個人談戀愛，都會以結婚為前提交往，絕對不是玩玩而已。金牛座最欣賞顧家的人，這會讓他們感受到安全感，進而希望兩個人一起創造幸福。但是金牛座在遇到不適合自己的人時，總是開不了口提分手，他們缺乏向對方坦白的勇氣，會一拖再拖，必須在家人或朋友的鼓勵下，才敢大方說出自己想分手的原因。

▍3.白羊座

白羊座對待感情很認真，一旦陷入一段愛情時，白羊座就會付出自己的全部，全心全意只愛一個人，如果兩人相處經常不愉快，白羊座的人就會重新考慮兩人的關係，接著在心裡萌生想要分手的想法。但白羊座的人需要經歷很長的一段時間去思考，直到忍耐到了極限，白羊座才會主動提分手結束感情，即使有點捨不得，白羊座還是認為長痛不如短痛，放手可以讓彼此更好過。

(中時新聞網)